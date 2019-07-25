مجموعة الإمارات تعزز كفاءة التواصل لموظفيها بدورة بروتوكولية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مجموعة الإمارات بالاشتراك مع «كلية واشنطن للبروتوكول» دورة لموظفيها من مواطني الإمارات لتعزيز مهاراتهم في الشأن العام وكفاءة التواصل.

وقدمت الدورة، التي أقيمت في فندق جي دبليو ماريوت ماركي بدبي واستغرقت 3 أيام، أساليب مختلفة للموظفين حول أفضل طريقة لتمثيل أنفسهم والشركة التي يعملون فيها بصفتهم مسؤولين يحتلون مناصب رفيعة في بيئة عالمية.

وتضمنت الجلسات، التي صممت خصيصاً لموظفي مجموعة الإمارات، دورات تدريبية حول التواصل بين الثقافات وبروتوكولات الأعمال، مثل الصور الاحترافية والتحية، فضلاً عن تميز كبار الشخصيات وآداب المائدة وتناول الطعام.

وقالت أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات: «نحرص على الاستثمار في دورات ومبادرات توفر لمواطنين فرصاً متنوعة لتطوير حياتهم المهنية وتنمية مهاراتهم. وقد أتاحت شراكتنا مع كلية واشنطن أمام موظفينا المواطنين فرصة فريدة للتواصل مع متخصصين في هذا المجال والتعلم وتطوير مَلَكاتهم».