طيران الإمارات رائدة الابتكار في تجربة العملاء

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنّف تقرير حديث نشرته شركة كي بي إم جي بعنوان: «تجارب الغد مجالها اليوم»، طيران الإمارات في المرتبة الأولى بوصفها شركة طيران تقدم تجربة عملاء من الدرجة الأولى تلبي احتياجات الركاب في أدق تفاصيلها، وذلك بناءً على رأي المستهلكين في الخدمات التي تقدمها الناقلة.

وقال التقرير إن جودة الخدمات على الرحلات تعد من أرقى المستويات وأكثرها فخامة، وهذا نابع من التدريب على تجربة العملاء التي هي جزء لا يتجزأ من دور كل موظف وتستند على مخطط رحلات عملاء واسعة النطاق لتوجيه الأطقم العاملة من خلال منظور العميل في كل مرحلة من مراحل الطيران.

وأبرز التقرير الدور الرائد الذي تلعبه طيران الإمارات في توفير خدمة عالية المستوى للعملاء والذي استحقت بموجبه هذا التصنيف مشيراً إلى أن طيران الإمارات منذ انطلاقتها في 1985 دأبت على السعي الحثيث للتميز في خدمة العملاء كما أنها درجت على إجراء تقييم مستمر للتجارب التي تقدمها لفئات مختلفة من العملاء على مختلف الرحلات الأمر الذي فتح المجال أمام تحسينات على درجة قصوى من الأهمية.