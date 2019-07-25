تعاون «أوبر» و«دو» لاعتماد خيارات بديلة لتحقيق التنقل المستدام

المصدر: دبي - البيان

تتعاون أوبر مع شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لإبراز أهمية استخدام وسائل نقل بديلة تساهم في تخفيف الضغوط وزيادة الإنتاجية، وفي إطار هذه الحملة شجعت أوبر عدداً من موظفي دو على استخدام أوبر بدلاً من قيادة سياراتهم الخاصة لمدة شهر كامل، وقدمت نتائج الاستطلاع تفاصيل معمّقة عن الفوائد التي يمكن أن يحدثها هذا التغيير في حياتنا اليومية.

ولم يكن من المستغرب أن يشير 66% من المشاركين إلى أن تنقلهم اليومي من وإلى العمل يسبب لهم التوتر، وجاء الازدحام المروري ومواقف السيارات في قائمة المشكلات المرتبطة بهذا الأمر. وبعد تخليهم عن قيادة سياراتهم الخاصة، تراجعت تلك النسبة إلى 11,8% فقط.

وقال أحد المشاركين في المبادرة: «كان التخلي عن سيارتي واستخدام تطبيق أوبر لشهر كامل مفيداً للغاية. قد يستغرق البحث عن موقف شاغر الكثير من الوقت، ولذلك كان من المفيد جداً أن يتم إيصالي إلى مبنى العمل مباشرة. كما استفدت من بعض وقت الفراغ أثناء التنقل من وإلى العمل كل يوم- وكنت أكثر راحة عند العودة إلى منزلي».

وقال نحو نصف المشاركين أنهم لم يشعروا بأي نوع من الضغوطات خلال تنقلهم عبر استخدام تطبيق أوبر، مقارنة مع 6% فقط عند قيادة سياراتهم الخاصة.

وقال أحد موظفي «دو»: «حين أستخدم تطبيق أوبر، لا أقلق إزاء أمور مثل إيجاد موقف ودفع غرامات وتعبئة الوقود والتسجيل والتأمين أو حتى انخفاض سعر بيع السيارة». ووجد 82% من المشاركين في البرنامج طرقاً ذكية لزيادة إنتاجيتهم عبر الاستفادة بأقصى درجة من تنقلاتهم اليومية عبر تطبيق أوبر.