المصدر: باريس - د ب أ

ارتفع هامش أرباح شركة «بي إس إيه» الفرنسية لصناعة السيارات لمستوى قياسي، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ساهم بيع الطرز الأعلى سعراً، وخفض التكاليف، في تعويض التراجع في السوق العالمية للسيارات.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن بيان للشركة، التي تنتج سيارات بيجو وستروين، أن هامش التشغيل خلال النصف الأول من العام بلغ 8.7 %. وأكدت الشركة تراجع الطلب على السيارات وتوقعت انخفاض الطلب هذا العام في أوروبا 1 %، وانكماشه في الصين 7 %.

وقال المدير المالي بالشركة الفرنسية، فيليب دي روفيرا : «نتائجنا تثبت استدامة أدائنا، رغم ضعف الأسواق المحلية».