المصدر: طوكيو - أ ف ب

تستعد المجموعة اليابانية لصناعة السيارات نيسان المتحالفة مع الفرنسية رينو للإعلان اليوم عن إجراءات صارمة لإصلاح حساباتها من بينها حسب وسائل إعلام يابانية إلغاء أكثر من 10 آلاف وظيفة.

وكان رئيس المجموعة هيروتو سايكاوا حذر في الربيع من أن الإصلاحات ستكون مؤلمة، مؤكداً أن المجموعة لا تملك خياراً آخر بعد استراتيجية التوسع القسرية التي قام بها كارلوس غصن منقذ المجموعة الذي يواجه إدانة حالياً.

وبعد تراجع أرباحها الصافية 57% في 2019/‏‏2018، بدأت نيسان سنتها المالية الجديدة 2020/‏‏2019 بانخفاض في أرباح الاستثمار بنسبة تسعين بالمئة في الفصل الأول من السنة المالية الجارية (أبريل- يونيو) بفارق كبير عن تقديرات المحللين.

وأكدت المجموعة في بيان مقتضب أن هذا الرقم الذي أوردته صحيفة نيكاي دقيق.