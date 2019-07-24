26 مشروعاً مبتكراً مرشحة نهائية بمسابقة «لاجي أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي- البيان

تم الإعلان عن القائمة القصيرة للمرشحين النهائيين لمسابقة مبادرة «لاند آرت جنرايتر» (لاجي) في نسختها السادسة التي اختتمت مؤخراً، والتي أقيمت برعاية شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبالشراكة مع المؤتمر العالمي للطاقة الرابع والعشرين. وتضم القائمة 28 مشروعاً تقدم مفاهيم تصميمية مبتكرة لمنتزه عام جديد، ضمن مدينة مصدر.

وشهدت المسابقة مشاركة 300 فريق من أكثر من 65 دولة، حيث قدمت الفرق مشاريع تصاميم لأعمال فنية ضخمة مخصصة لمدينة مصدر وتتميز بالإضافة إلى جانبها الجمالي بالقدرة على توليد طاقة نظيفة.

وتستقطب هذه المسابقة المجانية المهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي المسطحات الخضراء والفنانين والمصممين وغيرهم من المهتمين بمجال الطاقة المتجددة حول العالم، وتهدف إلى تشجيع المشاركين على تصميم مشاريع فريدة تحاكي المستقبل.

وضمت المشاركات في مسابقة «لاجي أبوظبي 2019» مجموعة واسعة من التصاميم، التي تتميز ببعدها العملي وقابلية التطبيق، ما يعني فتح آفاق جديدة لسبل توظيف تقنيات الطاقة الجديدة المتوفرة حالياً.

ولا تقتصر المشاريع المقترحة على تقديم حلول لتوليد الطاقة دون تلويث البيئة وحسب، بل يجب أيضاً أن توفر لزوار مدينة مصدر تجربة تعليمية وإبداعية، تماشياً مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لرؤية أبوظبي 2030.

وتشمل القائمة القصيرة النهائية مشروع «سبارك» لأنطونيو ماكشا، وهو عبارة عن مصفوفة على شكل منحنى من مرايا ذهبية توفر الظل والطاقة الحرارية؛ ومشروع «الحديقة متعددة الألوان» لسانغ جو يانغ، ويقترح تصميم جمالي متعدد الألوان لمظلة من الألواح الشمسية الكهروضوئية؛ ومشروع «الظل النهاري» لريكاردو ماريانو، ويمثل عرضاً حيوياً للساعة الشمسية الكلاسيكية؛ ومشروع «العش» لروبرت فلوتيمش، وهو مجموعة من البيوض الضخمة المصممة على شكل مجوهرات وتضم داخلها مجموعة من النباتات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم جائزة المسابقة البالغة 50 ألف دولار 10 سبتمبر 2019 ضمن مراسم ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبوظبي.