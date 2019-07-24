المصدر: دبي - البيان

افتتحت دوبز، شركة تخزين وتوصيل الأمتعة التابعة لدناتا، محطة لإنهاء إجراءات السفر في دبي مول، أكبر مركز تسوق ووجهة ترفيهية والأعلى من حيث أعداد الزوار على مستوى العالم. وتوفر المحطة للمسافرين مزيداً من الخيارات للاستفادة من خدماتها المبتكرة.

وتقع محطة دوبز ضمن متجر دناتا للسفريات بالطابق الأرضي في دبي مول، حيث تقوم الشركة بإنهاء إجراءات سفر العملاء وإصدار بطاقات صعود الطائرة ووزن الأمتعة، ثم نقلها بأمان إلى مطار دبي. ويستمتع المسافرون، بعد إصدار بطاقات صعود الطائرة وملصقات الأمتعة، بتجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه التي يوفرها دبي مول للزوار، قبل التوجه إلى المطار باستخدام المترو.

ويستطيع عملاء دوبز الوصول إلى مبنى المطار قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة رحلتهم، حيث يمكنهم الذهاب مباشرة إلى منطقة إجراءات الجوازات. وتوفر دوبز خدماتها للمسافرين على رحلات 9 ناقلات جوية منها فلاي دبي.