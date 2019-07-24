المصدر: بكين ـ د ب أ

أكدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» عزمها شطب 600 وظيفة في وحدة «فيوتشروي تكنولوجيز» للبحث والتطوير التابعة في أمريكا بعدما وضعت الإدارة الأمريكية الشركة على قائمة سوداء تجارية.وذكرت الشركة في بيان أمس أن عمليات الشطب تأتي على خلفية «تقليص العمليات التجارية بسبب الولايات المتحدة».

وأضافت أنمثل هذه القرارات لا يكون من السهل أبداً اتخاذها مشيرة إلى أن المتضررين من القرار سيحصلون على مكافآت نهاية خدمة.

ومن المقرر أن تستمر وحدة فيوتشروي، التي يعمل بها نحو 1500 موظف بتكلفة تشغيلية 510 ملايين دولار في 2018، في العملوهذا هو أول شطب تعلنه الشركة منذ إدراج الخارجية الأمريكية لها على القائمة في مايو