المصدر: القاهرة - د ب أ

احتفلت شركة مصر للطيران، أمس، مع شركة بوينج الأمريكية بإطلاق أول وأطول رحلة طيران بالوقود الحيوي باستخدام طائرتها الجديدة من طراز «بوينج 787»، التي تعد الخامسة والأخيرة من طائرات الأحلام ضمن صفقة تضم 45 طائرة متنوعة.

وقالت مصر للطيران في بيان أمس إنها احتفلت بمدينة سياتل الأمريكية باستلام الطائرة الخامسة من طراز B787-9Dreamliner والتي سيتم تشغيلها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، حيث تعد هذه الرحلة أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.

ووفق البيان، شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهى بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي.