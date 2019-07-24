شركات الإمارات توظّف الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة حديثة أن 98% من الشركات بالإمارات بحاجة إلى الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها لتواكب احتياجات العملاء فيما حرص 46 % من هذه المؤسسات على اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية القائمة في هذا المجال لتطوير أعمالها.

وكشفت دراسة جديدة لقطاع الأعمال أعدتها أڤايا الدولية بالتعاون معVanson Bourne عن أن 44% أي ما يقرب من نصف الشركات العاملة في الإمارات لديها نقص في الوعي حول الاستخدام الحقيقي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حين أن 40% لديها فهم كامل بحاجة إلى تعزيز المهارات الداخلية لتسهيل تطبيق هذه التكنولوجيا.

وأكد ياسر الزبيدي، مدير أول حلول أڤايا للمشاركة الرقمية أهمية نشر الوعي والتوجيه المناسب التي تقدمه أڤايا لعملائها حول الذكاء الاصطناعي وأنه يساهم في دعم المؤسسات في الإمارات لاعتماد هذه التكنولوجيا.