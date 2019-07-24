تبريد المناطق يُوفر تريليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تُفيد التوقعات الدولية أنه من المنتظر أن يتضاعف الطلب العالمي على تكييف الهواء 3 أضعاف خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وأن يأتي معظم هذا الطلب من البلدان النامية.

إلا أن تلبية الطلب ستكون أمراً مكلفاً وفقاً لدراسة تبريد عالمنا الصادرة عن ستراتيجي& الشرق الأوسط. وتُوصي الدراسة بتطبيق إطار تنظيمي لتبريد المناطق في الدول النامية حيثما يكون ذلك ملائماً، حتى يتسنى السيطرة على التكاليف، لأن هذا قد يؤدي إلى وفورات في الطاقة تزيد على تريليون دولار حول العالم حتى 2035.

ويُفيد التقرير بأن أنظمة تبريد المناطق وسيلة فعّالة لتوفير التبريد عندما يكون ذلك ملائماً. وتعمل أنظمة تبريد المناطق على تجميع الطلب واستخدام التقنيات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتبريد المناطق عالية الكثافة مع استخدام قدر من الطاقة أقل من الأنظمة الأكثر كفاءة القائمة بذاتها.