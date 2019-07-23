تقنية «تسخين التبغ» تقلل أضرار التدخين

المصدر: دبي ـ البيان

أكّد مسؤولون في شركة «فيليب موريس» أن تقنية «تسخين التبغ» التي استثمرت الشركة 6 مليارات دولار في تطويرها خلال عشر سنوات عبر مركزين للبحوث والتطوير في سويسرا وسنغافورة، تهدف إلى التقليل من أضرار التدخين وتقدم للمدخنين في العالم وعددهم مليار نسمة تقريباً، منهم 9 ملايين في منطقة دول مجلس التعاون، بديلاً أفضل من الاستمرار في التدخين الاعتيادي.

وقال تاركان ديميرباس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في فيليب موريس خلال إطلاق نظامي «أيقوص 3» و«أيقوص 3 ملتي» لتسخين التبغ في متاجر التجزئة في جميع أنحاء الدولة بعد أن كان المنتجان متوفرين عبر السوق الحرة فقط في دبي أمس، إن الإصدارات المحسّنة من نظام أيقوص تهدف لتسريع عملية تحوّل المدخنين إلى البدائل الأقل ضرراً، مؤكداً أن الشركة تحولت إلى شركة «علوم وتقنية»، ووضعت على رأس أولوياتها العمل نحو «مستقبل خالٍ من التدخين»، مشيراً إلى أن النظام يمكنه أن يوفر للمدخنين منتجات أفضل تقلل من المخاطر وضرر المواد الكيميائية الناتجة عن السجائر التقليدية بنسبة 95%.