آسيا وجهة مفضلة لـ 37.7 % من سكان الخليج خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

كشفت أحدث الاستبيانات التي أجراها «سكاي سكانر»، محرك البحث والتطبيق الرائد عالمياً في مجال السفر، أبرز ميول سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند السفر خلال موسم الصيف الحالي.

وأوضحت نتائج الاستبيان، أن أكثر من 75 % من المشاركين، يخططون للسفر خلال موسم الصيف الجاري، واختار 37.7 % منهم التوجه إلى قارة آسيا، لتكون بذلك الوجهة الأكثر رواجاً، تلتها أوروبا بنسبة 28 %، فيما جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 11.7 % من المشاركين (خارج الإمارات).

تم إجراء الاستبيان على مدى شهرين على الصفحة الرئيسة للموقع، واستطلع آراء أكثر من ألف مشارك حول عدة نواحٍ، تتضمن وجهات السفر المختارة، وفترة وأنماط الإقامة المفضلة.

وبسؤالهم عن فترة السفر التي يفضلونها، أشار 42 % إلى عزمهم قضاء فترات تزيد على 14 يوماً، فيما اختار 4% فقط فترات السفر القصيرة التي تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.