الإمارات تدشّن أول نطاق إنترنت في العالم من حرف واحد

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

الإبهار، الإبداع، السبق والريادة، الابتكار، الخصوصية، التفرد، وتجسيد الهوية والرسالة الإنسانية للدولة هي مبادئ إنسانية عالمية أصبحت مرادفاً لاسم الإمارات في المحافل الدولية، وتعكس سعي حكومة الدولة الدائم لتكريس مفاهيم الابتكار والتفرّد وتسهيل حياة الناس.

وفي مبادرة جديدة غير مسبوقة عالمياً، تختصر تلك المبادئ في حرف واحد، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات، أمس، أول نطاق حكومي في العالم على شبكة الإنترنت U.AE يكون اسمه مؤلفاً من حرف واحد، سيكون عصيّاً محاكاته، ليكون العنوان الإلكتروني الجديد للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وتقدم خدمات «من الأف إلى الياء»، فيما وصل عدد زوّار البوابة العام الماضي وحده إلى أكثر من 7.5 ملايين زائر، ومستخدميها ما يقارب من خمسة ملايين مستخدم، 37% تقريباً منهم من خارج الدولة.

وأكّد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، أن مبادرة إطلاق النطاق المبتكر الجديد للبوابة هي محطة أخرى على طريق الريادة والتفرّد الذي تنتهجه الدولة وقيادتها الرشيدة، كما أنها تعبّر عن محورية الإنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها وبرامجها وخططها المستقبلية، لافتاً إلى أن البساطة بوصفها ركيزة أساسية للابتكار تحتاج إلى عقول تفكّر، وآراء تتقاطع، وسواعد تعمل، ونقاشات تشتعل.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة تسعى للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الأولى عالمياً في المؤشر العالمي للخدمات الذكية 2021، ويتم تحديث بياناتها باستمرار، تحفّز المشاركة الرقمية بين السكان والحكومية وتوفّر قناة مركزية للمعلومات الشاملة عن الخدمات الحكومية، وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عبر منصة موحدة، في وقت قياسي، متوقعاً مضاعفة عدد زوّار البوابة بعد إطلاق الاسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «نحن ندخل العصر الرقمي من أوسع أبوابه، وحريصون على التأكيد على أن غاية الحكومة في الدولة هي الناس، من مواطنين، ومقيمين، وزوار ومستثمرين، بل إن رسالتنا العالمية تملي علينا أن نهتم بالإنسان، سواء كان داخل الدولة أم على امتداد خارطة العالم».

وتعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حالياً على إطلاق حملة ترويجية على مستوى العالم لشرح أبعاد نطاق الحرف الواحد الذي اعتمدته لموقع حكومة الإمارات.