المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة «هيونداي» لتصنيع السيارات أنها استفادت مجدداً من الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس. يو. في)، في الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 30%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، إلى ما يقرب من 1.24 تريليون وون (1.05 مليار دولار) على أساس سنوي، مما يجعلها ثاني زيادة متتالية في أرباح الشركة.

وذكرت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تتخذ من سيئول مقراً لها، أن المجموعة استفادت من تأثيرات العملة أيضاً.

وكان يتعين على شركة «هيونداي» في السابق مواجهة انخفاض الأرباح لعدة أرباع متتالية. وكان صافي الربح في الربع الثاني من العام بلغ 920 مليار وون، مقابل 701 مليار وون.