المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الهولندية «فيليبس إلكترونيكس» عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 246 مليون يورو، مقابل 244 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.27 يورو، مقابل عدم تحقيق أرباح ولا خسائر للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاء التحسن في أرباح الشركة بفضل الانخفاض الحاد في خسائر الأنشطة غير المستمرة، في حين زادت أرباح الأنشطة المستمرة إلى 260 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 186 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة الهولندية خلال الربع الثاني من العام الحالي 4.67 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان 4.29 مليارات يورو.