خبراء ينتقدون أجهزة «ماك بوك»

المصدر: نيويورك - وكالات

جددت «أبل» أجهزة الكمبيوتر المحمولة «ماك بوك إير» و«ماك بوك برو» هذا الشهر، إلا أنه على الرغم من ذلك واجهت أجهزتها العديد من الانتقادات من قبل الخبراء.

فقد أعطى الناقد التكنولوجى ديتر بون، جهاز ماك بوك إير الجديد تقييم 7 من 10، حيث انتقد كاميرا الويب الرديئة ونظام USB-C وقرار أبل بإزالة نظام شحن MagSafe.

أما الناقد مات هانسون، فأعطى جهاز «ماك بوك إير» الجديد تقييم 4 من 5، ووصفه أنه مجموعة كبيرة رائعة تم وضعها جيداً معاً، ولكنها لن تكون مناسبة للجميع.

ووجد هانسون أن جهاز ماك بوك إير لم يرتب وجود منافذ USB-C قريبة من بعضها، مما يجعل بعض الإعدادات غير المناسبة والترقيات باهظة الثمن لمزيد من التخزين.