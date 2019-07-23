«واي فاي» مجاني على ناقلات أمريكية

المصدر: نيويورك - وكالات

تختبر شركتا طيران أمريكيتان، فكرة توفير خدمة «واي فاي» المجانية للركاب، والتي تمت تجربتها على عدد من الرحلات الداخلية لمدة أسبوعين، ومن المنتظر الإعلان عن بدئها قريباً، وذلك وفقاً لما نقله موقع «فون إيرينا».

بدأت الفكرة من شهرين في «دلتا إيرلاينز»، مع اختبار الخدمة المجانية على 55 رحلة داخلية لمدة أسبوعين، وتم إجراء الاختبار لمعرفة أنماط الاستخدام، وما إذا كان الاستخدام المتزايد للواي فاي المجاني من قبل الركاب، سيكون له تأثير كبير في سرعات البيانات.

وذكرت مدونة سفر جوي، أنها سمعت من عدة مصادر، أن «دلتا إيرلاينز» تستعد لإطلاق خدمة واي فاي بخطوطها الجوية، وتفكر المدونة في إطلاق نفس الخدمة في وقت لاحق لشركة «دلتا».

كما سيسمح للركاب على خطوط الشركتين باستخدام هواتفهم أثناء الرحلة، وكذلك تابلت الأطفال للتسلية، وهو ما سيقلل الطلب على المضيفات، وسيتم الاستغناء عن شاشات المقاعد، واستبدالها بمساحة أخرى لإضافة مقاعد.