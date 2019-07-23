نظام لتعزيز الاتصال بتقنية 5G في الأماكن المغلقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إريكسون عن إضافة نظام موجات جديد باسم «راديو دوت» يعمل على تعزيز الاتصال بتقنية 5G داخل المباني والأماكن المغلقة. ويعتبر هذا المفهوم الأحدث من نوعه والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين «سيغنيفاي» وإريكسون، حيث قامت الشركة بتطوير حل الخلايا الصغيرة للإضاءة الخارجية المتصلة.

وقال دافيد هاماروال، رئيس وحدة المنتجات الراديوية للشبكات في إريكسون: «تعد شراكتنا مع «سيغنيفاي» مثالاً رائعاً على ابتكاراتنا في مجال الخلايا الصغيرة الداخلية، ونحن نبحث باستمرار عن فرص جديدة وطرق سهلة لمزودي الخدمة وأصحاب المباني لتوفير اتصال متنقل في الأماكن المغلقة. إن جهاز دوت لتقنية الجيل الخامس صغير جداً، ويمكن أن يتناسب مع جميع حلول الإضاءة».

ومن جانبه، قال ريمكو لانسبرجن، المدير الأول للتحالفات الاستراتيجية العالمية في «سيغنيفاي»: تشهد حركة مرور البيانات ارتفاعاً متزايداً ولن يكون خيار «الواي فاي» للشركات هو الأفضل.