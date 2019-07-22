إيرادات صناعتي الإلكترونيات والبرمجيات في الصين تجاوزت 2.3 تريليون دولار

المصدر: تيانجين - د ب أ

ذكر اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني أن إيرادات صناعتي الإلكترونيات والبرمجيات في الصين تجاوزت 16 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وانج شيوي دونج، رئيس اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات الصيني، قوله إنه في العام الماضي حققت صناعة الإلكترونيات إيرادات بلغت 10.6 تريليونات يوان، بزيادة 9%، في حين سجلت إيرادات صناعة البرمجيات 6.3 تريليونات يوان، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بعام 2017.

ومن يناير إلى مايو من العام الجاري، شهدت إيرادات صناعة البرمجيات زيادة قدرها 14.7%. وأشار وانج إلى أن صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين يتم حالياً تحويلها وتطويرها، غير أنه لا يزال أمام الصين طريق طويل لتحقيق التنمية عالية الجودة.