انتعاش سوق عقارات أبوظبي في النصف الأول

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شهد سوق أبوظبي العقاري انتعاشاً ونمواً متزايداً خلال النصف الأول من العام الجاري، وشهدت التداولات ازدهاراً عكس تزايد إقبال المستثمرين، خاصة الأجانب، وفق تقرير أصدرته دائرة البلديات والتخطيط العمراني في أبوظبي. ويرسخ هذا الازدهار التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات، مع احتضانها أفضل العقارات في المنطقة.
31
مليار درهم تداولات عقارية
10000
صفقة عقارية
23
ملياراً تداولات الأراضي والمباني
4970
صفقة للأراضي والمباني
8
مليارات تداولات الوحدات العقارية
5116
صفقة للوحدات العقارية
6374
صفقة بيع عقار ووحدات بقيمة 12.5 ملياراً
3712
صفقة رهن بقيمة 18.5 ملياراً
مناطق المعاملات:
جزيرة الريم بقيمة 4.371 مليارات
منطقة الريف بقيمة 1.788 مليار
جزيرة ياس بقيمة 1.597 مليار
مدينة الشامخة بقيمة 636 مليوناً
مدينة خليفة بقيمة 357 مليوناً
منطقة الفقع بالعين بقيمة 211 مليوناً