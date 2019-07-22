انتعاش سوق عقارات أبوظبي في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

شهد سوق أبوظبي العقاري انتعاشاً ونمواً متزايداً خلال النصف الأول من العام الجاري، وشهدت التداولات ازدهاراً عكس تزايد إقبال المستثمرين، خاصة الأجانب، وفق تقرير أصدرته دائرة البلديات والتخطيط العمراني في أبوظبي. ويرسخ هذا الازدهار التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات، مع احتضانها أفضل العقارات في المنطقة.

31

مليار درهم تداولات عقارية

10000

صفقة عقارية

23

ملياراً تداولات الأراضي والمباني

4970

صفقة للأراضي والمباني

8

مليارات تداولات الوحدات العقارية

5116

صفقة للوحدات العقارية

6374

صفقة بيع عقار ووحدات بقيمة 12.5 ملياراً

3712

صفقة رهن بقيمة 18.5 ملياراً

مناطق المعاملات:

جزيرة الريم بقيمة 4.371 مليارات

منطقة الريف بقيمة 1.788 مليار

جزيرة ياس بقيمة 1.597 مليار

مدينة الشامخة بقيمة 636 مليوناً

مدينة خليفة بقيمة 357 مليوناً

منطقة الفقع بالعين بقيمة 211 مليوناً