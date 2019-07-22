«أتلانتس النخلة» يرتقي بالضيافة عبر تقنيات حديثة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن منتجع «أتلانتس النخلة» عن اختيار تقنيات المحاكاة الافتراضية المتقدمة من «دل تكنولوجيز» للمساعدة في الارتقاء بمستويات الإدارة للتطبيقات الحيوية الخاصة بأسلوب الضيافة والتي يستخدمها المنتجع، وذلك من جوانب عدّة تشمل الإتاحة والموثوقية وقابلية الخدمة.

يهدف المنتجع من وراء توظيف هذه التقنيات، وبوجود خطط ترمي إلى إثراء تجربة العملاء، إلى تجاوز الحدود المادية التي يتسم بها الشكل التقليدي لتقنية المعلومات وإتاحة مستوى تقني أبسط لتعزيز المرونة والابتكار في الأعمال.

ويرحب «أتلانتس النخلة» بالضيوف من 227 دولة مقدماً خدمات المطاعم إلى أكثر من 4.4 ملايين زائر كل عام، ما يؤدي إلى نمو هائل ومستمر في بيانات المعاملات، الأمر الذي يُبرز الأهمية الحاسمة لبيئة تقنية المعلومات المدمجة والمتكاملة في دعم قاعدة العملاء المتزايدة بسرعة وإدارتها وتحسين نتائج الأعمال.

وقال أنتوني لينزديل، نائب الرئيس لتقنية المعلومات في «أتلانتس النخلة»، إن القدرة على رقمنة أعمال المجتمع سوف تستمر في التبلور خلال السنوات المقبلة، ما يعزّز الحاجة لإرساء الأساس لعصر رقمي جديد، وأضاف: تمثّلت خطوتنا الأولى في اختيار «دل تكنولوجيز» بوصفها شريكاً موثوقاً به يواكب انطلاقنا في مسيرة التحوّل الرقمي، ويشكّل التزامنا بتقديم أعلى مستويات التميّز والخدمة دافعاً قوياً لنا في هذه المسيرة التي سوف نمضي بها مطمئنين إلى أن شراكتنا مع «دل تكنولوجيز» سوف تساعدنا على تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة في تعزيز ولاء عملائنا وضمان النمو المستدام لأعمالنا.