إطلاق منصة «فانغ» العقارية الإلكترونية الصينية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «فانغ»، المنصة العقارية الإلكترونية الرائدة في الصين، بإطلاق أعمالها في الإمارات عبر عرض خاص على واجهة LED في «برج خليفة». وتحتل «فانغ»، التابعة لشركة «فانغ القابضة»، المرتبة الأولى في السوق العقارية الإلكترونية في الصين من حيث عدد زيارات صفحات مواقعها التي تقدم خدمات التسويق وعرض العقارات والتمويل وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وأعلنت «فانغ» عن إطلاق موقع uae.fang.com كبوابة متخصصة بعقارات أبرز شركات التطوير في الدولة، بالإضافة إلى وكالات الوساطة العقارية في الصين.

وتعتبر دبي والإمارات الإضافة الأحدث إلى محفظة «فانغ» الواسعة من الأسواق العقارية، والتي تغطي 658 مدينة في 24 دولة. ويسجل موقع «فانغ» 150 مليون زيارة منفردة شهرياً، ولديه أكثر من 120 مليون عميل مسجل. وتم تحميل تطبيق «فانغ» أكثر من 200 مليون مرة، ويتم استخدامه بمعدل 4.04 ملايين ساعة شهرياً، الأمر الذي يسلط الضوء على مدى شعبيته بين مستخدميه.

ويركز الموقع على التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية وقوائم العقارات، ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في سوق دبي العقارية التي تسجل نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد منح الزوار الصينيين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات عند الوصول. ويقدم الموقع الجديد خدمات أخرى تشمل بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية، وإدارة العقارات، وخدمات التقييم، ويتم تقديم جميع الخدمات إلى العملاء من قبل فريق من متحدثي اللغة الصينية.

ووفقاً لتقارير صادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، ساهم المستثمرون الصينيون بنحو 1.7 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018. ومع إعلان الإمارات عن منح تأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين العقاريين، برز اهتمام أكبر من قبل المستثمرين الصينيين بالسوق العقارية في دبي.

وقال جيان ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «فانغ»: «يهدف إطلاق الموقع إلى منح شركات التطوير العقاري في دبي فرصة التواصل المباشر مع العملاء الصينيين الراغبين بالاستثمار في الخارج. ولا شك أن دبي أصبحت من الوجهات المفضلة بالنسبة للمستثمرين الصينيين، بفضل الموقع المركزي للمدينة، والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والصين».