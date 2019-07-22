رقاقة إلكترونية تقلّد العقل البشري في تخزين البيانات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طور فريق من الباحثين في أستراليا رقاقة إلكترونية يمكنها تقليد العقل البشري في تخزين البيانات. واستوحى فريق الباحثين من جامعة «أر.إم.أي.تي» الأسترالية فكرة الرقاقة من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها.

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن الباحث سوميت واليا، رئيس فريق الدراسة، قوله: «هذه التقنية تقربنا من التوصل إلى منظومة للذكاء الاصطناعي تتيح لنا الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري».