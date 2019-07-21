صحراء دبي توفّر أفضل تجربة سفاري في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

اختارت مجلة «ceoworld magazine» صحراء دبي كأفضل تجربة سفاري صحراوية في العالم ضمن قائمة ضمت أفضل خمس رحلات سفاري صحراوية في العالم. وقالت المجلة إن هذه الرحلة الأسطورية تتيح لك تجربة البيئة الصحراوية في ضواحي دبي.

وأضافت في سياق تقريرها: إذا كنت ترغب في تجربة تحلق بك في عالم آخر من الخيال، فما عليك سوى اختيار رحلة سفاري صحراوية عند غروب الشمس، لتستمتع بركوب الكثبان الرملية على متن سيارة ذات أربع عجلات دفع رباعي وتناول الطعام في مخيم سفاري وممارسة مجموعة من خيارات الترفيه مثل أداء الرقص الشرقي النشط للغاية على الإيقاعات العربية.

وتابعت المجلة: «سيكون فصل الشتاء أفضل موسم لزيارة دبي وتجربة رحلات السفاري، لذلك اختر أي شهر من أكتوبر إلى أبريل لهذه التجربة المثيرة. وأقرب مطار هو مطار دبي الدولي، حيث يمكنك استئجار سيارة أجرة إلى الصحراء».

وأضافت: «إذا كنت تعتقد أن الجبال والشواطئ والغابات الخضراء المورقة فقط هي القادرة على جذب السياح، فعليك التفكير مرتين. فحتى الصحاري تجذب السياح وتتلقفهم في أحضانها بأعداد غفيرة، ولا يسع المرء إلا أن يقع في هوى الرمال الذهبية المتألقة للصحاري الساحرة».

واختتمت المجلة تقريرها بالقول: «إن رحلات السفاري الصحراوية أمست عنصراً أساسياً في الصحاري. تخيل نفسك في سيارة جيب أو سيارة تقودها وسط كتل من الرمال الذهبية، ثم تمارس ركوب الجمال».