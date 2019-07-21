مخيم صيفي للأطفال في منتجع «دانات العين»

المصدر: العين - البيان

أعلن منتجع دانات العين عن توفير مخيم صيفي للأطفال، وذلك احتفاءً بفصل الصيف مع تزايد الإقبال على المنتجع. ويقدم المنتجع للضيوف كل ما يلزم للحصول على إجازة زاخرة بالمتعة والتسلية برفقة العائلة والأصدقاء، حيث يمتاز بموقعه المتميز في مدينة العين، حيث الطبيعة الخلابة والأجواء الساحرة.

كما يتضمن دانات العين مجموعة واسعة من الغرف والأجنحة الفسيحة، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية الحديثة والتي تشمل ثلاث برك سباحة، ونادياً رياضياً وملاعب رياضية ومركز استجمام يخدم كل الفئات العمرية.

ويضم المنتجع العديد من المطاعم المختصة بمختلف المأكولات العالمية ملبية كل الاهتمامات والأذواق، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيهات فاخرة شهية أو اختيار ما يناسبهم من قوائم الطعام الفريدة. ويرحب «دانات العين» بالأطفال لاستكشاف مغامرات النادي الصيفي المميز، حيث يمكن للمغامرين الصغار المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية.