«غارتنر»: شحنات الأجهزة العالمية ستصل إلى 2.2 مليار وحدة في عام 2019 بانخفاض 3.3%

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث السوقية «غارتنر» عن أن شحنات الأجهزة العالمية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة ستصل إلى 2.2 مليار وحدة في عام 2019 بانخفاض 3.3% على أساس سنوي.

ومن المقرر أن يسجل سوق الهواتف المحمولة أسوأ أداء لهذه الأجهزة بعد انخفاضه 3.8%، حيث أن سوق الهواتف المحمولة الحالي الذي يبلغ 1.7 مليار شحنة يقل بنحو 10% عن 1.9 مليار شحنة تم الوصول إليها في 2015، وإذا لم توفر الهواتف المحمولة أداة جديدة أو كفاءة أو تجارب جديدة، فلن يقوم المستخدمون بترقيتها وبالتالي زيادة هذه الشحنات. وقال رانجيت أتوال، مدير الأبحاث في غارتنر: «بدأ اتجاه إطالة العمر الافتراضي للهاتف المحمول في 2018 وسيستمر حتى 2019»، ووفقاً للشركة، فإن العمر الافتراضي الطويل للهاتف سيزداد من 2.6 عام إلى ما يقرب من 2.9 عام حتى 2023 وستنخفض مبيعات الهواتف الذكية بمقدار 2.5% في 2019».