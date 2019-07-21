«ريكسوس العلمين» يوفر باقات صيفية للعائلات الخليجية

المصدر: الإسكندرية - البيان

يستقبل منتجع «ريكسوس العلمين» بالساحل الشمالي للإسكندرية، الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عطلة الصيف بمزيد من الباقات والبرامج الترفيهية لكل أفراد العائلة، حيث يمتد هذا المنتجع الفاخر الذي يتميز بنظام الخدمة الشاملة ضمن سعر الغرفة الأصلي، على شواطئ البحر المتوسط ذو المياه الزرقاء المتلألئة والرمال الذهبية الحالمة بعيداً عن صخب حياة المدينة ونصبها.

ورحب المدير العام للمنتجع، غالب تورك أوغلو بالعائلات الخليجية التي تنوي زيارة المنتجع في عطلة الصيف، وقال إن «ريكسوس العلمين» هو الملاذ الأمثل للعائلات، إذ يمكنهم الاستفادة من نظام الخدمة الشاملة ضمن سعر الغرفة الأصلي الذي يلبي احتياجات الضيوف من كل الفئات العمرية. فبالإضافة إلى الشاطئ الفسيح والمياه والرياضة والصحة والمرافق الترفيهية المتوفرة في المنتجع، هناك نادي ريكسي الخاص بالأطفال والذي يوفر الحل الأمثل للأهالي الراغبين بإمضاء بعض الوقت مع بعضهم.

وأضاف أنه يمكن للمسافرين من الإمارات ودول الخليج العربي الوصول إلى ريكسوس العلمين بسهولة، حيث تتوفر رحلات جوية مباشرة نحو مطار برج العرب في الإسكندرية، والذي يبعد مسافة ساعة واحدة عن هذا المنتجع الفاخر، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالطقس الجيد الذي تنعم به منطقة العلمين في هذا الوقت من السنة، الأمر الذي يجعل استكشاف بحيرات العلمين الجميلة والغنية بالتنوع البيولوجي أكثر روعة.