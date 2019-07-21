«سيركو» تُطوّر المواهب العاملة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «سيركو الشرق الأوسط» عن خططها لمواصلة الاستثمار في توظيف وتطوير المواهب الوطنية في الإمارات العام الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم رؤية الإمارات في خلق قوى عاملة إماراتية قادرة على المنافسة عالمياً وجاهزة للتحديات المستقبلية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة من المبادرات وبرامج التدريب التي تقدمها الشركة للمساعدة في خلق جيل من قادة المستقبل المؤهلين تأهيلاً عالياً لدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات. ويعد برنامج المسار من بين هذه المبادرات الرائدة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2017 بهدف تزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات القيادية المتقدمة من خلال دوراته وجلساته التدريبية المتخصصة.

وقال فِل مالم، الرئيس التنفيذي للشركة: «لدينا شغف كبير بتوظيف وتطوير المواهب الإماراتية والمحافظة عليها، بما يتيح لهم فرصة عادلة ومتساوية لتحقيق طموحاتهم المهنية».