نسخ مزيفة من «فيس آب» تصيب الأجهزة بالفيروسات

المصدر: نيويورك ـ وكالات

حذرت شركة «كاسبرسكي» من تطبيق مزيف يهدف إلى خداع المستخدمين، يعتقد بأنه الإصدار الحقيقي لتطبيق «فيس آب».

وقال ايجور جولوفين، باحث الأمن فى كاسبرسكي: «في التطبيق المزيف، غالباً ما يخفي الأشخاص وراءه الإعلانات الخاصة بهم تحت ستار التطبيقات والخدمات الشائعة، وهذا يعني أن أنشطة الإصدار المزيف من فيس آب قد تتكثف، خاصةً إذا كنا نتحدث عن مئات الأهداف خلال بضعة أيام فقط، لذا، نحث المستخدمين على عدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية».

جدير بالذكر، أن تطبيق «فيس آب» يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحولات في الوجه، لإجراء تعديلات غريبة على وجوه المستخدمين، وقد أثار التطبيق مخاوف تتعلق بالخصوصية، لأن المستخدمين يقومون بتحميل الصور والمعلومات المتعلقة بالجهاز إلى خدمة تديرها شركة مقرها روسيا.