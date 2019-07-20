سوق الفلل السكنية في دبي يواصل التـألق

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر ـــ غرافيك: حسام الحوراني

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واصل سوق الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز تسجيل مستويات أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم نمو الطلب.

ورصد «البيان الاقتصادي» أكثر 10 مناطق على هذا الصعيد وكانت على الترتيب (وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ووادي الصفا 7 ومدينة المطار واليلايس 2 والثنية الرابعة ونخلة جميرا واليلايس 1 والبرشاء جنوب الرابعة ووادي الصفا 6).

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مليارات درهم إجمالي صفقات بيع الفلل السكنية خلال 6 أشهر

وادي الصفا 5

504 فيلات سكنية

729 مليون درهم

حدائق الشيخ محمد بن راشد

230 فيلا سكنية

674 مليون درهم

وادي الصفا 7

390 فيلا سكنية

658 مليون درهم

مدينة المطار

485 فيلا سكنية

573 مليون درهم

اليلايس 2

194 فيلا سكنية

243 مليون درهم

الثنية الرابعة

131 فيلا سكنية

236 مليون درهم

نخلة جميرا

8 فيلات سكنية

156 مليون درهم

اليلايس 1

86 فيلا سكنية

139 مليون درهم

البرشاء جنوب الرابعة

98 فيلا سكنية

138 مليون درهم

وادي الصفا 6

60 فيلا سكنية

110 ملايين درهم