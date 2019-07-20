سوق الفلل السكنية في دبي يواصل التـألق

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واصل سوق الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز تسجيل مستويات أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم نمو الطلب.
ورصد «البيان الاقتصادي» أكثر 10 مناطق على هذا الصعيد وكانت على الترتيب (وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ووادي الصفا 7 ومدينة المطار واليلايس 2 والثنية الرابعة ونخلة جميرا واليلايس 1 والبرشاء جنوب الرابعة ووادي الصفا 6).
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مليارات درهم إجمالي صفقات بيع الفلل السكنية خلال 6 أشهر
وادي الصفا 5
504 فيلات سكنية
729 مليون درهم
حدائق الشيخ محمد بن راشد
230 فيلا سكنية
674 مليون درهم
وادي الصفا 7
390 فيلا سكنية
658 مليون درهم
مدينة المطار
485 فيلا سكنية
573 مليون درهم
اليلايس 2
194 فيلا سكنية
243 مليون درهم
الثنية الرابعة
131 فيلا سكنية
236 مليون درهم
نخلة جميرا
8 فيلات سكنية
156 مليون درهم
اليلايس 1
86 فيلا سكنية
139 مليون درهم
البرشاء جنوب الرابعة
98 فيلا سكنية
138 مليون درهم
وادي الصفا 6
60 فيلا سكنية
110 ملايين درهم