أصحاب المهارات يدعمون السياحة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعاونت الجامعة الكندية في دبي مع اثنتين من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة بهدف تزويد قطاع السياحة في الإمارات بأصحاب المهارات.

وستتعاون الجامعة بموجب الاتفاقيتين الجديدتين مع فندق كوبثورن دبي، أحد أعضاء مجموعة فنادق ميلينيوم، وفندق إيبيس ستايلز جميرا، لتعزيز مبادرات قطاع التعليم التي تهدف لصقل مهارات القوى العاملة لدعم استراتيجية دبي السياحية.

وتضيف الجامعة علاقات التعاون هذه إلى محفظتها الحالية من الشراكات في هذا القطاع، والتي تضم شركات عالمية رائدة أخرى.

تم تأكيد هذه الشراكات من خلال توقيع هيني فيريرا، المدير التنفيذي للجامعة الكندية في دبي، مذكرة تفاهم مع جميع الأطراف، وقد مثل فندق كوبثورن دبي في توقيع الاتفاقيات جلين نوبس المدير العام للفندق، ووقع بالنيابة عن فنادق إبيس ستايلز جميرا مديرها العام محمد مجتبى حيدر.

وقال الدكتور مارك بولين القائم بأعمال عميد كلية الإدارة بالجامعة الكندية: «نحن سعداء لإضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع اثنين من العلامات التجارية المشهورة عالمياً في قطاع الضيافة. وستوفر هذه الاتفاقيات لطلابنا فرصاً فريدة للتعلم التجريبي تمنحهم ميزة تنافسية عند دخولهم هذا القطاع المهم للغاية من الاقتصاد في إمارة دبي، كما ستؤهلهم لتقديم مساهمة مهمة في تحقيق الأهداف المُحددة لمستقبل هذا القطاع في الإمارات».