بريطانيا تؤجل قرارها بشأن الخلافات مع «هواوي» مؤقتاً

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت وكالة أنباء بلومبرغ أن المملكة المتحدة أجلت قرارها بشأن الخلافات مع شركة «هواوي» الصينية إلى ما بعد تولي رئيس الوزراء الجديد.

وذكرت الوكالة أن المملكة المتحدة سوف تنشر الأسبوع المقبل تقرير الدراسة والمراجعة الخاص بسياستها في قطاع الاتصالات. وأضافت أن التقرير لن يتضمن أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح لشركة «هواوي» بالقيام بدور في شبكات الجيل الخامس للاتصالات أم لا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التطورات الخاصة بوضع هواوي قوله إن القرار الخاص بشركة هواوي سيتأجل إلى ما بعد تولي رئيس الوزراء البريطاني الجديد مهام منصبه.

وتتزايد الضغوط من جانب شركات تشغيل شبكات الاتصالات لتوضيح موقف المملكة المتحدة تجاه «هواوي».