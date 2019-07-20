«مايكروسوفت» تحذر ما يقرب من 10000 شخص من اختراق حساباتهم

المصدر: نيويورك - وكالات

حذرت شركة «مايكروسوفت» ما يقرب من 10000 شخص من اختراق حساباتهم بواسطة هاكرز حكوميين. وكشفت الشركة عن أن 84% من هذه الهجمات موجهة إلى الشركات، في حين أن الـ 16% المتبقية تستهدف حسابات البريد الإلكتروني الشخصية.

وتكشف الإحصائيات عن مدى قوة هذه الهجمات الموجهة، وأن ما يصل إلى 1600 حساب شخصي قد تأثرت بهؤلاء الهاكرز أخيرًا. وقال توم بيرت، نائب رئيس الشركة لحماية العملاء والثقة فى مايكروسوفت: «لقد شهدنا نشاطًا مكثفًا من الهاكرز خلال العام الماضي».

وقد حذرت مايكروسوفت العام الماضي من أن مجموعات القرصنة على مستوى الدولة قد استهدفت بالفعل العديد من المؤسسات والشركات وأن تحذير الشركة لـ 10000 مستخدم يسلط الضوء على أن هذه ليست مشكلة ستختفي بين عشية وضحاها.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الإلكترونية عالمياً تشهد ارتفاعًا وتزداد تعقيدًا، ما أدى إلى تسجيل شركات عالمية أثرت هذه الهجمات على قوائهما المالية. فعلى سبيل المثال، الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء إعصار ساندي الذي هز أكبر اقتصاد في العالم عام 2012، توازي تكاليف هجوم إلكتروني عالمي ضخم.