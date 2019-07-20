30 ألف دولار مكافأة لمن يكشف عن ثغرات «كروم»

المصدر: نيويورك - وكالات

ضاعفت جوجل مكافأتها المخصصة للأشخاص الذين ينجحون في العثور والإبلاغ عن ثغرات في متصفح جوجل كروم لتصل إلى 30 ألف دولار، حيث بدأت الشركة مؤخراً اتباع طريقة المكافآت ضمن برنامج الإبلاغ عن الثغرات الأمنية منذ 2010، وذلك بحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية.

وكانت الشركة قد بدأت مكافآتها المالية بـ5 آلاف دولار لترفعها إلى 15 ألف دولار، لتعلن اليوم وصولها إلى 30 ألف دولار، فيما أوضحت جوجل أنها منذ إطلاقها برنامج المكافآت وصلها 8500 تقرير من باحثين أمنيين لوجود ثغرات في متصفحها، وقامت بالمقابل بإنفاق ما يقارب 5 مليون دولار كمكافآت لهم.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل «كروم أو إس»، أوضحت الشركة أنها رفعت قيمة المكافأة إلى 150 ألف دولار، وذلك عند العثور على أي ثغرات من شأنها الإضرار بأجهزة «كروم بوك».

كما رفعت جوجل قيمة الجائزة المالية الخاصة بـ fuzz testing وهي عملية اختبار البرمجيات والأكواد المكونة لمنتج معين سواء شبكة أو نظام بحثاً عن عطل أو خلل قد يترك بعداً أمنياً، لتصل إلى 1000 دولار لمن ينجح في العثور والإبلاغ عن أكواد عشوائية أو خلل على إثر مخرجات عميلة الاختبار.