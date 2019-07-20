«بلو أوشن» تفتتح مكتباً بالمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «بلو أوشن»، الموزع الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية، عن توسعها في المملكة المتحدة، مع المشهد الاقتصادي الراهن والذي من المتوقع أن يغير ديناميكيات سوق المملكة المتحدة.

وقد أنشأت بالفعل مكتبها الدولي في مدينة مانشستر وسيخدم سوق التوزيع المادي والإلكتروني المتنامي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى أنواع أخرى من السلع - بما يضمن تسليم المنتجات السلس للمستثمرين والمستهلكين وفقاً لراحتهم.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن: «هذه خطوة استراتيجية من المجموعة للاستفادة من الفرص المتنامية في المملكة، وإن توسعنا في السوق البريطاني سيساعدنا أيضاً على ترويج وبيع المنتجات الإلكترونية المحلية الإماراتية في المملكة المتحدة، والمساعدة في زيادة صادرات الإمارات إلى المملكة المتحدة والواردات منها، وهذا يوفر فرصة ذهبية للشركات الإماراتية للاستفادة من أسواق جديدة ومساعدة أعمالها على النمو».