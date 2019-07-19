«الروبوتات» تزاحم أمهر العاملين في مصانع العالم

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي غرافيك: حسام الحوراني

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توقّع تقرير حديث لـ«الاتحاد العالمي للروبوتيكس» في فرانكفورت أن يصل عدد الروبوتات الصناعية إلى أكثر من 3 ملايين روبوت بنمو 15% عن العدد المتوقع للروبوتات العاملة في مصانع العالم بنهاية 2019 لتزاحم الروبوتات أمهر العاملين على فرص العمل بمصانع العالم وتشعل السباق ما بين الآلة والإنسان.

6.6

مليارات دولار مبيعات الروبوتات الخدمية في العالم بنمو سنوي 39%

أنواع الروبوتات

- صناعية

- خدمية

- شخصية

156

مليار دولار سوق الروبوتات عالمياً

أكبر 5 أسواق للروبوتات الصناعية

الصين

138 ألفاً

اليابان

54.5 ألفاً

كوريا الجنوبية

41.6 ألفاً

الولايات المتحدة

33.1 ألفاً

ألمانيا

20 ألفاً

الصناعات الأكثر تبنياً للروبوتات (قادرة على التحكم بـ85% من الإنتاج)

- التقنيات والإلكترونيات

- الأدوات الكهربائية

- النقل

- الآلات والمعدات

المصدر: البيان - «الاتحاد العالمي للروبوتيكس»