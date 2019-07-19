معرض لإدارة النفايات في «المنار مول»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة، بالتعاون مع فريق بصمة عطاء التطوعي وطالبات كليات التقنية العليا برأس الخيمة، معرض إدارة النفايات في «المنار مول» واستمر على مدار يومين، لتوعية الجمهور حول كيفية تقليل النفايات وإعادة تدويرها والتعريف بآلية فرز النفايات وكيفية التخلص من النفايات الزراعية.

وتم خلال المعرض استعراض مجموعة من المجسمات التي تم عملها خلال الورش المختلفة للمدرسة الهندية، وأيضاً تم عرض مجموعة من الكتب المقروءة ليتم الاستفادة منها للجمهور والتمكن من أخذها لهم، وكذلك كانت هناك منصة الواقع الافتراضي التي يتمكن زوار هذه المنصة من الاستفادة والتعلم حول كيفية المحافظة على البيئة ورمي المخلفات في أماكنها الصحيحة المخصص لها من حيث أنواع السلات المهملة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي «VR» التي تتيح للزائر أن يقوم بجولة افتراضية حول المكان والتعايش مع الواقع.

كما تم تنظيم العديد من ورش إعادة التدوير للأطفال، والتي تنوعت استخداماتها لنشر الوعي حول أهمية إعادة استخدام المواد المستهلكة لإنتاج مواد جديدة بغاية استغلال النفايات التي تهدد صحة الإنسان والكائنات الحية بطريقة مفيدة وآمنة.