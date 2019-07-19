تراجع عدد مشتركي «نتفليكس» في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أصاب إعلان شبكة «نتفليكس» تراجع عدد مشتركيها في الولايات المتحدة وتراجع النمو في الخارج المستثمرين بحالة من الصدمة، حيث أثار مخاوف من أن عملاق تدفق البث الرقمي يفقد الزخم لصالح منافسين آخرين.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» فقد تراجع سهم الشبكة بـ11% لنحو 323 دولاراً قبل بدء التداول في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت الشركة خسارة 130 ألفاً من عملائها في الولايات المتحدة في الربع الثاني، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج التلفزيوني. وانضم للشركة 2.8 مليون مشترك حول العالم في الربع ذاته، وهو ما يقرب من نصف العدد الذي توقعته الشركة.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي إيريك هاجستروم القول «إن أمام نتفليكس طريقاً صعباً، في ظل المنافسة التي تلوح في الأفق وغياب المحتوى الذي كان يحظى بشعبية كبيرة»، إلا أنه لفت إلى أن ترقب عروض جديدة في الربع الحالي قد يساعد في إعادة جذب المشتركين السابقين.