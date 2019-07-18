نمو صادرات المعادن شهادة نجاح لتنويع اقتصاد أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تتزايد مساهمة المعادن في إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية للعالم، مما يعد شهادة نجاح لسياسات الإمارة الرامية إلى تحقيق تنويع الاقتصاد التي أطلقتها منذ 2009 بتطبيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي استهدفت تقليص مساهمة النفط وزيادة حصة منتجات الصناعة وصادرات المعادن في الناتج الإجمالي.

صادرات أبوظبي (يناير – أبريل 2018 )

19.3

مليار درهم إجمالي الصادرات غير النفطية

7.9

مليارات درهم صادرات المعادن

41 %

حصة المعادن من الصادرات غير النفطية

صادرات أبوظبي (يناير – أبريل 2019)

19.8

مليار درهم الصادرات غير النفطية

9.2

مليارات درهم صادرات المعادن

46.5 %

حصة المعادن من الصادرات

1.3

مليار درهم زيادة في صادرات المعادن بنمو 16.5% خلال الفترتين

ترتيب صادرات المعادن

1

الحديد ومصنوعاته بنمو 32.4% إلى ملياري درهم

2

اللدائن ومصنوعاتها بنمو 20.1% إلى 4.4 مليارات درهم

3

النحاس ومصنوعاته بنمو 8.8% إلى 1.7 مليار درهم