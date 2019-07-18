الإمارات تشارك في المنتدى العربي للسياحة بصلالة

المصدر: صلالة- البيان

تستضيف عمان المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019 الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي تحت رعاية محمد بن سلطان البوسعيدي محافظ ظفار 21-25 الجاري، حيث تشارك الإمارات بصورة مميزة.

وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز: يحرص المركز في السلطنة دائماً، على إقامة فعالية عالمية سنوية في السلطنة، تعمل على التقاء أصحاب الخبرة في المجالات الإعلامية والسياحية والتراثية، للترويج عن السلطنة، وتنشيط دور الإعلام السياحي، في إبراز ما تزخر به السلطنة من مقومات، وتسليط الضوء عليها. ويستضيف المنتدى أكثر من 55 شخصية إعلامية وسياحية وتراثية مؤثرة من الوطن العربي.

وقال حسين علي المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي إن المركز منح جائزة شخصية التراث العربي، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.