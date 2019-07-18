الاتحاد للطيران تنظّم برنامجاً للتثقيف الغذائي في نيبال

المصدر: نيبال - البيان

استمتع الأطفال في دار أيتام ومدرسة «عزيزية» في نيبال بدورة تثقيفية حافلة بالمذاق الشهي، حيث تعلموا المهارات الأساسية التي ستدوم معهم مدى الحياة عن كيفية إعداد الوجبات الصحّية والمغذية باستخدام المكونات المحلية وأقل التكاليف.

ونظّم الطاهي على متن الطائرة بالاتحاد للطيران سانجاي ثاكور، الشهير بتحطيم الرقم القياسي العالمي الخاص بإعداد وتقديم الطعام في مطعم مؤقت مقام على أعلى ارتفاع في العالم في معسكر القمة المتقدمة بجبل إيفرست العام الماضي، وتوماس جوجلر، رئيس رابطة الطهاة العالمية «وورلد شيف»، مبادرة تثقيفية، انطلاقاً من أبوظبي، لتعريف الأطفال بفوائد الطعام الصحي وكيفية استخدام المكونات المتوفرة محلياً في بيئتهم كعناصر أساسية في نظامهم الغذائي.

وقال الشيف سانجاي ثاكور: «تقول الحكمة القديمة لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، وذلك هو ما نحاول القيام به هنا اليوم، فلا يكفي مجرد التبرع بوجبات للأطفال، ولكن هدفنا اليوم أن نعلم هؤلاء الأطفال عادات الغذاء الصحي التي ستدوم معهم مدى الحياة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيقها عملياً».