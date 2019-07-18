مطارات دبي ترحب بخطوط «إير إنديا»

المصدر: دبي - البيان

رحبت مطارات دبي بالرحلة الافتتاحية للناقل الوطني الهندي (اير إنديا) قادمة من اندور - العاصمة التجارية لولاية ماديا براديش.

وسوف تسير الناقلة رحلات تربط بين اندور وكلكتا مع دبي بمعدل 3 رحلات أسبوعياً في خطوة تعزز الحركة التجارية والسياحية بين الإمارات والهند ووصل على متن الرحلة الافتتاحية رئيس مجلس إدارة الناقلة من بين 150 راكباً ليرتفع عدد الرحلات التي تسيرها 4 شركات طيران هندية إلى دبي حالياً إلى 382 رحلة أسبوعياً تخدم 20 وجهة رئيسية في الهند.

وتحتل السوق الهندية المرتبة الأولى بالنسبة لمطار دبي من حيث عدد المسافرين حيث وصل إلى 12.3 مليوناً 2018.