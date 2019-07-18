«ديزني» أغلى علامة تجارية ترفيهية بـ 45.7 مليار دولار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

نمت ديزني، العلامة التجارية الإعلامية الأكثر قيمة، بنسبة 10٪ هذا العام إلى 45.7 مليار دولار مع تصنيف العلامة التجارية AAA +.

وتعد ديزني سادس أقوى علامة تجارية إعلامية في العالم ويعزى النمو المستمر في القيمة جزئياً إلى نجاح العديد من الأقسام. وزاد قسم المنتزهات والمنتجعات التابع له بنسبة 6٪ في الإيرادات في الربع الثالث من العام المالي 2016 بسبب ارتفاع متوسط إنفاق الضيوف وحضور ليالي الغرف المشغولة.

وفي مارس 2019، استحوذت ديزني على شركة فوكس للقرن 21 بقيمة 71 مليار دولار، استعداداً لإطلاق خدمة البث الخاصة بها Disney +، في وقت لاحق من هذا العام. كما تحوز ديزني حالياً حقوق ديدبول وشخصيات مارفل المملوكة لشركة فوكس، لتضاف إلى ملكيتها وفي المركز الثاني يوتيوب بقيمة 37.8 مليار دولار ثم نتفليكس شركة الترفيه بقيمة 21.3 مليار دولار أما فوكس فجاءت في المركز 4 متراجعة عن مركزها 20 في 2018 بقيمة 15.9 مليار دولار.