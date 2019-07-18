طيران الخليج تختار ايمارسيس للتسويق الرقمي لتصل إلى 49 مدينة في 26 دولة

المصدر: المنامة - البيان

أطلقت طيران الخليج شراكة استراتيجية مع ايمارسيس بهدف تعزيز تواصلها مع عملائها عبر منصات البريد الإلكتروني والوسائط الرقمية.

وأوضحت طيران الخليج أن اختيار ايمارسيس يأتي لما تملكه من خبرة عالمية وتوفيرها لخدمات متميزة التي تعد من أفضل حلول التسويق الرقمي والإلكتروني مما سيساهم في تعزيز تجربة العملاء عبر خطوط طيران الخليج والتي تغطي بشبكتها التي تصل 49 مدينة في 26 دولة.

ومن خلال الشراكة، تتمكن طيران الخليج الآن من التواصل مع مسافريها قبل وبعد رحلاتها وإضافة العديد من المزايا لعملائها عن طريق التواصل الشخصي بهم في خطوة تستهدف تعزيز وتطوير عمليات طيران الخليج على مستوى العالم.