السعودية: لا علاقة لقرار فتح المحلات 24 ساعة بأوقات الصلاة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وكیل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطیط والبرامج المھندس خالد الدغیثر إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة لا يشمل السماح بممارسة الأعمال التجارية في أوقات الصلاة.

وأكد أن القرار لا علاقة له بفتح المحلات أو إغلاقھا أوقات الصلاة؛ لأن ذلك مرتبط بقرارات أخرى لا تزال نافذة

وأوضح - في مداخلة على قناة "العربیة" - أن القرار يھدف لتنظیم السماح بممارسة الأعمال التجارية بعد انتھاء ساعات العمل المسموح بھا نظاماً، عبر إقرار ضوابط واضحة وشفافة لمن يرغب بإتاحة نشاطه التجاري في الفترة من الثانیة عشرة لیلاً وحتى الخامسة صباحاً.

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