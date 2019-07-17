غسالة التّحميل الأمامي الذّكيّة من "إل جي" قريباً في الشرق الأوسط

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول عن أحدث طراز من غسالات التحميل الأمامي، الذي سيتم طرحه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قريباً.

وتعتمد غسالة إل جي إلكترونيكس الجديدة على نظام "محرك الدفع المباشر المدعّم بالذكاء الاصطناعي"، الذي طورته إل جي حديثًا، مستفيدة من تقنية التعلم العميق للآلات لتقدم عناية شاملة بالملابس مع التعامل معها بذكاء ودقة.

وبهذا النظام، تتمكن الغسالة من تحديد حجم حمولتها من الملابس وخصائصها كي تحدد أفضل طريقة غسيل لها من دون أن تتسبب في تلف أقمشتها. والغسالة مزودة بتقنية توربو ووش 360 التي تجعل الملابس أنظف خلال دورات غسيل أقصر.

وتحتوي الغسالة على أنماط غسيل مضبوطة بدقة عالية وقادرة على الكشف تلقائيًا عن وزن الغسيل وتقييم مستوى نعومة النسيج كي تتعامل معه كما ينبغي، ومحصلة كل ذلك غسيل يتمتع بأعلى مستويات النظافة وأعلى مستويات العناية بالأقمشة ومعدل أقل لتلف النسيج والألوان بسبب الغسيل بنسبة 18 في المئة، ما يطيل عمر الملابس ويبقيها جديدة كلما غسلتها.

وتوفر الغسالة عملية غسيل سريع، حيث توجد ميزة "فاست ووش"، التي لا تستغرق سوى 39 دقيقة فقط لإنهاء دورة الغسيل السريعة؛ أي إنها أسرع بنسبة 34 في المئة من تقنية توربو ووش التقليدية المتوافرة سابقاً، وذلك بفضل تطبيق تقنية الغسيل توربو ووش 360. وخلال ذلك تطلق الغسالة نفثات من الماء وسائل التنظيف بأربعة اتجاهات على الغسيل كي تجعله أنظف، كما تضيف ميزة (ستيم) مستوى راحة أعلى إلى حل الغسيل الشامل هذا، لأنها تتخلص من 99.9 بالمئة من المواد المسببة للحساسية بتطبيق دورة تعقيم خاصة، وتتخلص ميزة إزالة التجاعيد "رينكل كير" 30 بالمئة من تجاعيد الملابس التي تؤثر على جمالها وأناقتها.

تقدم الغسالة الجديدة نموذجًا جديدًا لالتزام إل جي بتطوير مزايا عملية سهلة الاستخدام، فهي تمتاز بمتانتها العالية مع تصنيفها في فئة الغسالات منخفضة استهلاك الطاقة وفق المعيار 50%A+++-، وتدعمها إل جي بضمان لمدة 10 أعوام.

ولا تنتهي مزايا الغسالة هنا، بل تقدم أيضًا إمكانية مريحة للتحكم بها عن بعد ومراقبتها من هاتف المستخدم الذكي عبر التطبيق SmartThinQ، وإضافة إلى ذلك فهي قابلة للتحويل إلى غسالة TWINWash بإضافة وحدة غسالة إل جي ميني ووش تحتها مباشرةً تمكّن المستخدم من غسل حمولتين في آن.

وقال سنج داي هيون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء «نشعر بحماس بالغ لتقديم غسالتنا الجديدة مع نظام محرك الدفع المباشر المدعّم بالذكاء الاصطناعي الثوري الذي يحسن عملية الغسيل إلى مستويات جديدة".

وأضاف "يساعدنا توسيع خيارات تشكيلة غسالاتنا في السوق على تعزيز ريادتنا في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".