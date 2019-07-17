طيران الإمارات تنطلق يومياً إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس عن خطط لإطلاق خدمة يومية من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عبر مدينة برشلونة الإسبانية، اعتباراً من 9 ديسمبر 2019 وسوف تتيح الخدمة الجديدة للعملاء السفر بين إسبانيا والمكسيك بسهولة وراحة ولن يحتاج مواطنو هاتين الدولتين ومواطنو دولة الإمارات إلى تأشيرات للسفر إلى أي من الدول الثلاث.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز بوينج 777-200LR التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

كما توفر هذه الطائرة طاقة شحن تصل إلى 14 طناً من البضائع ما سيفتح مجال الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المكسيكية مثل الأفوكادو والتوت والمانغو وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية.

وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» خدمة إلى مكسيكو سيتي منذ عام 2014 ونقلت العام الماضي أكثر من 22500 طن من البضائع الصادرة والواردة على هذا الخط.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة جوية يومية بين دبي والمكسيك، ما يعد عنصراً حيوياً لتطوير السياحة والأعمال والعلاقات الثقافية. وسوف تساهم الخدمة الجديدة في تسهيل حركة التجارة خصوصاً في المنتجات ذات القيمة العالية وسريعة العطب، من خلال سعة الشحن الكبيرة على طائراتنا. كما نتوقع أن توفر رحلاتنا اليومية، على طائرات البوينج 777-200LR التي خضعت مؤخراً لعمليات تحديث شاملة، دعماً كبيراً لحركة السياحة في الاتجاهين».

وأضاف: «نظراً لوقوع مطار مكسيكو سيتي في مكان مرتفع، فإن من غير الممكن تشغيل رحلة من دبي إلى هناك من دون توقف، لذا وجدنا أن برشلونة خيار طبيعي للتوقف. ويسعدنا أن نقدم رحلات مباشرة بين المدينة الإسبانية ومكسيكو سيتي، علماً بأن شركات الطيران الأخرى أهملت هذا الخط طويلاً، ولا يزال يعاني من نقص الخدمات على الرغم من الطلب القوي من العملاء ونحن نتطلع إلى تقديم منتجاتنا الفريدة وخدماتنا الحائزة جوائز للمسافرين». وتعد مكسيكو سيتي أكبر مدينة في البلاد.