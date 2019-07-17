المدينة المستدامة تكافح استخدام الأوعية البلاستيكية

المصدر: دبي -البيان

أعلنت المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في المنطقة من تطوير شركة «دايموند ديفلوبرز»، عن خطة للحد من استخدام الأوعية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المدينة 90% مع بداية العام القادم.

وتهدف استراتيجية المدينة المستدامة الجديدة إلى التخلص تدريجياً من استخدام الأوعية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تُعدّ إحدى أكبر الملوِّثات البيئية التي تترك آثاراً ضارة دائمة على البيئة. ويشمل ذلك الحد من استخدام الأوعية البلاستيكية، ومصاصات الشرب، والبالونات، وأدوات المائدة وقوارير المياه الغازية ومياه الشرب ومغلفات المواد الغذائية بما في ذلك الأكياس البلاستيكية.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لـ «دايموند ديفلوبرز»،: «أصبحت المواد البلاستيكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن غالباً ما يُغفل الناس حقيقة أن التلوث البلاستيكي من أكثر العوامل التي تُلحق الضرر بنظامنا البيئي. وتؤكد مساعي المدينة المستدامة إلى الحد من استخدام الأوعية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لتقليل الأثر الضار الذي نلحقه بالبيئة ولنضمن لأجيال الغد بيئة أنظف وأكثر خضرة.