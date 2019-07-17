تكريم آيرلندي لسوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

نال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة جائزة «أبرز مساهمة في صناعة الطيران» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز صناعة الطيران استضافته أخيراً العاصمة الآيرلندية دبلن.

جاء تكريم ماكلوخلين، الذي احتفل في الأول من يونيو 2019 بمناسبة مرور 50 عاماً على عمله في صناعة الأسواق الحرة، تقديراً لإنجازاته الكبيرة وقيادته الناجحة لسوق دبي الحرة طوال 35 عاماً أصبحت خلالها أكبر سوق حرة في العالم بمبيعات سنوية تجاوز 2.015 مليار دولار في 2018.

وقال ماكلوخلين: «يسعدني أن أحظى بهذا التكريم من قطاع الطيران الآيرلندي الذي انطلقت منه مسيرتي إلى عالم الأسواق الحرة وذلك في مطار شانون وهذا التقدير في بلدي الأم يعني لي الكثير».